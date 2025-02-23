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桃園龍德宮3月1日起媽祖遶境 信徒破5千人2路口交管

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園龍德宮主祀天上聖母四媽祖，將於3月1日至9日展開9天8夜徒步遶境。圖／警方提供
桃園龍德宮主祀天上聖母四媽祖，將於3月1日至9日展開9天8夜徒步遶境。圖／警方提供

桃園龍德宮主祀天上聖母四媽祖，3月1日至9日將展開9天8夜徒步遶境，前往鹿港天后宮刈火進香，警方在3月1日晚間9點起，在周邊2大路口彈性交管，建議車輛提前改道。

桃園龍德宮表示，今年有民俗技藝團體20幾組及接駁車輛約80輛，參與徒步遶境信徒約5000人，聲勢浩大，相關陣頭都是龍德宮自組，無外來陣頭參與。

本次遶境從蘆竹區富國路1段8號龍德宮廣場出發後，經過富國陸橋往桃園區方向走，接富國路直行，右轉永安路，左轉國際路直行，通過大興西路三段後，繼續直行後右轉中山路，通過中山路國道2號橋下，接八德區中華路往中壢區方向走。

對此，桃園警分局沿線各路口均指揮管制疏導，3月1日晚上7時起提前在桃園區「富國路與莊敬路口」「寶慶路與莊敬路口」彈性管制桃園區往富國陸橋蘆竹方向車輛，避免與遶境隊伍人車流衝突，發生危險，警方建議往蘆竹區方向行駛車輛可提前改道，建議在寶慶路、莊敬路口及富國路、永安路口即提前改道行駛，避免行駛往富國陸橋方向。

為防踩踏事件，警方勘查遶境路線，研判風險較高路段為遶境隊伍出發後，隨即上富國陸橋，依民間習俗，遶境神轎不宜走橋下涵洞，也因陸橋設計有一定坡度，如信眾湧入陸橋，包括爭相扶轎容易產生風險。

警方沙盤推演防制推擠踩踏措施，已向龍德宮宣導，廟方將會在富國陸橋蘆竹端入口處加強監控，如湧入富國陸橋人車流達到負荷，將配合警方管控，降低踩踏風險。桃園警察分局也加派警力，機動處理突發事故，淨空緊急救護通道，確保萬全。

桃園龍德宮主祀天上聖母四媽祖，將於3月1日至9日展開9天8夜徒步遶境。圖／警方提供
桃園龍德宮主祀天上聖母四媽祖，將於3月1日至9日展開9天8夜徒步遶境。圖／警方提供

媽祖 桃園 遶境

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