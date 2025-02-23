台灣燈會今晚閉幕下雨人潮減 到訪人次巧與9年前燈會雷同

2025台灣燈會今晚將閉幕，桃園市青埔今天至下午細雨不止，影響民眾遊興，最具人氣的卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人潮不如預估，主燈區遊客銳減，不過市政府今天下午宣布「17 天燈會成功吸引超過1500萬人次到訪、13行政區燈區超過500萬人次」共2000萬人次，與9年前燈會最終統計到訪人次「意外巧合」相同。

台灣燈會在桃園青埔展開包括桃園5燈區試營運5天及主燈開幕12天，總計17天，除上周六（15日）燈會加13區燈會湧入257.6萬人次，捷運站、燈區都塞爆，其他燈會期間人潮並不如主辦單位預估人數，昨天燈會統計200萬人次，預估今天超過150萬人次賞燈，記者走訪，整天細雨靡靡，加上明天周一上班日，盡管民眾賞燈人潮絡繹不絕，人潮確不如預期。

一名日本遊客帶著妻小5人冒雨參訪寶可夢燈區，他說，他來自日本，聽到桃園燈會有寶可夢燈會特來參訪。來自新北的廖先生說，燈會最後一天，孩子想來看寶可夢和進擊巨人，一家人就來燈會。