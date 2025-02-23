生態外交！蘇俊賓親繪候鳥杯墊當贈禮 驚艷日本市長

桃園市副市長蘇俊賓日前與日本鹿兒島縣出水市市長椎木伸一交流會面，並致贈親手繪製的桃園特色候鳥杯墊，展現別具巧思的城市外交「秘密武器」。蘇俊賓強調，這份特別的禮品承載著桃園對生態保育與城市友誼的深厚心意。椎木市長對此驚喜不已，現場氛圍溫馨、話題共鳴十足。

本次出水市市長椎木伸一應邀前來參觀桃園舉辦的台灣燈會，交流過程中椎木市長幽默介紹出水市作為日本知名的野鳥城市，擁有全球唯一的鶴博物館，白枕鶴更是當地的象徵，笑稱「我們有500萬市民，但只有1%是人類。」

蘇俊賓在交流中，特別致贈親手繪製的桃園特色候鳥杯墊。他說杯墊圖案取材自近年在許厝港溼地觀察到的黑面琵鷺、唐白鷺、三趾濱鷸及太平洋金斑鴴，並親自繪製而成，每次行程中只要有機會觀察到野鳥，他都會試著畫下來，這些畫作已累積十多種。椎木市長則以白枕鶴紀念品作為回贈。

此次交流中，蘇俊賓也與出水市府團隊、台灣野鳥保育協會討論野生動物保育等議題。蘇俊賓表示，桃園許厝港溼地已被國際鳥盟（BirdLife International）列為重要棲地，市府攜手桃園野鳥學會、當地民眾及相關單位積極改善棲地環境；並由桃園野鳥學會進行生態導覽解說，當地里長組成巡守志工隊守護，是公私協力的最佳典範。最新數據顯示，造訪許厝港的鳥類數量已由4000多隻增至近1萬隻，鳥種更達250種左右，展現顯著的保育成果。

蘇俊賓的貼文引發回響，有網友留言：「自創作品成為城市外交好禮，太棒了！」、「這贈禮真是無價之寶，極具收藏價值」，桃園野鳥學會也在貼文下方表示「桃園大湳森林公園有全球唯一的變色五色鳥，有機會也要接待參觀」。蘇俊賓強調，透過野鳥保育這項共通語言，桃園與出水市不僅深化生態交流，也建立更緊密的城市合作夥伴關係。