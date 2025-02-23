北橫櫻花季228假期日本櫻最美 賞櫻挑戰勇士拍照拿獎金

2025台灣燈會今晚落幕，桃園市政府觀旅局接續推出北橫櫻花季，復興區北橫沿線、後山部落景點日本櫻花盛開綻放，228假期上山賞櫻正及時，市府今天上午推薦花況參考2025北橫櫻花漫步地圖，3月辦自行車挑戰北橫櫻花勇士，復興區公所3月開辦賞櫻攝影比賽，總獎金13.5萬元等你賞櫻拿獎金。

今年北橫櫻花季，隨著台灣燈會期間櫻花逐漸綻放，由纓紅色的山櫻花帶頭開花，在復興區角板山、東眼山櫻花大道、小烏來風景特定區、羅馬公路、內奎輝櫻花部落、比亞外、上高義古路步道率先迎風搖曳，進入2月下旬至3月間，在228假期這周盛開的日本櫻花花況嬌艷，包括比亞外、中巴陵櫻木花道及光華櫻花故事林的昭和櫻、拉拉山遊客中心的吉野櫻。

櫻花花況延至3月中、下旬花期景點，包括詩朗櫻花步道的八重櫻、上高義古道步道的紅粉佳人（至3/10），中心路的富士櫻（至3/5）及千島櫻（至3/15），拉拉山旋客中心的千島櫻（至3/20）。

觀旅局長周柏吟表示，市府團隊參考歷年櫻花花況推出2025北橫櫻花漫步地圖，想趁假期上山賞櫻花的民眾遊客，可上探索北橫或桃園市府風景區管理處粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，參考賞櫻熱門景點，感受北橫櫻花的浪漫之美。

市府觀旅局規劃2條不同難易度的「挑戰極限，馳騁櫻花海」X「萌運動family go」自行車活動，讓自行車騎士挑戰北橫櫻花勇士，預計3月8日、9日2天舉行，開放報名至活動前一周或額滿為止，歡迎自行車騎士挑戰及欣賞桃園北橫山林櫻花魅力。