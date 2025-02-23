台灣燈會吸睛！機捷昨運量達21萬人次 創通車次高紀錄

今天是2025台灣燈會的最後一天，機場捷運繼上周末創下27萬人次搭乘紀錄後，昨天單日運量又達21萬7234人次，創下通車以來次高紀錄。所幸在檢討優化各項疏運措施後，不再重演塞爆車站的景象。桃捷公司表示會繼續嚴陣以待，盼為燈會畫下最美的句點。

昨今兩天是2025台灣燈會的第二個周末，也是活動的最後兩天，據統計，昨日運量達21萬7234人次，成為通車以來的次高運量。桃捷表示，A18、A19二站昨雖也湧現大量賞燈人潮，但在徹底執行各項優化營運措施下，無論進站和出站的速度都較上周順暢，並未出現人潮壅塞的情形。

據運量資料統計，昨日晚間5點到8點的旅客最尖峰進站的運量為10萬2823人次，較上周還增加約2400人次。

桃捷表示，本周已提早執行各項優化後的疏運措施，包括引導人力下午1點就進駐車站開始執勤，區間加班車也不到下午2點就開始提供載客服務，維持平均班距為5分鐘一班車，整日發出共125班次的加班車。A18、A19站也提早進行人潮動線管制，閘門持續保持常開的狀態，並將刷卡檢索簡化以加速過閘的速度，昨日尖峰時期的出站時間維持在3.5分鐘內。

桃捷表示，燈會開始前，已規畫將全車隊31列電聯車投入區間加班車的疏運任務，維修人員提前進行各項系統檢測，以確保列車在燈會期間的高可靠度，今日是台灣燈會的最後一天，也歡迎旅客搭乘機捷欣賞燈光盛宴。