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御准旌表「五世同堂」 苗栗通霄李騰清派下祭祖申請文資保存

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影

苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景，站雞、站鴨等牲醴也幾近失傳，將爭取無形文化資產認證保存。

李騰清宗族從大陸廣東省梅縣來台，李騰清是來台第二世，生於1801年，在世時是名醫德高望重，1887年（清光緒13年）過世時五代同堂，地方呈報表揚，2年後御准旌表五世同堂，匾額原在牌樓在騰清公祠入口處牌樓，到此「武官下馬」、「文官下轎」，牌樓毀於1935年中部大地震，匾額則保存在公廳上。

子孫百餘年來遵照古禮祭祖，祀典最近申請無形文資認證，今天在騰清公祠由百歲人瑞宗長敲鑼開始，傳報詔書員（報馬仔）敲鑼到公祠前，掃角隊接迎騎馬武官、乘轎文官，武官下馬、文官下轎，宣讀光緒皇帝下詔御准旌表五世同堂，李騰清派下代表跪迎聖旨。

值得一提的幾乎失傳的客家牲醴，其中站雞、站鴨，有庇佑子孫起家之意，必須先把雞、鴨內臟掏空，再以竹子撐起脖子及底座，翅膀及腳再以竹子及月桃製成的繩子固定，滾燙成型並裝飾有如新娘、新郎，面對面相親相愛，有雙雙對對之意。

此外，後腿圓肉中間豬蹄穿過，取其形狀有福帽、官帽之意，豬肚製作的一對兔子，玉兔迎門吉祥，最特別的豬心、豬肺製成的「醫鳥」，還有李騰清苗栗縣銅鑼鄉墓園都有醫鳥的意象，蘊涵慎終追遠。

騰清公祠因具地區性建造物特色，去年獲縣級歷史建築認證，李騰清生前於1870年（清朝同治3年）由銅鑼至通霄發展，也為客家移民二次遷移發展獲旌表見證，今天到場觀禮的一些文資委員都覺得祭典別具意義。

苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，玉兔、福帽等牲醴難得一見。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，玉兔、福帽等牲醴難得一見。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，站雞、站鴨等牲醴幾近失傳。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，站雞、站鴨等牲醴幾近失傳。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影
苗栗縣通霄鎮城南里李騰清派下子孫今天祭祖，重現「武官下馬」、「文官下轎」，御准旌表「五世同堂」百餘年前的歷史場景。記者范榮達／攝影

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