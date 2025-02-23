柯爸將長眠「永恆之丘」卻擔心積水？ 新竹市府：問題均改善完成

民眾黨前主席柯文哲父親柯承發病逝，有民眾稱看見疑似柯家人至新竹大坪頂「永恆之丘」納骨塔選擇塔位，但似乎擔憂永恆之丘有積水疑慮；對此，市府民政處指出，相關問題在去年已改善完成，現場人員也有跟柯家人說明。

永恆之丘納骨塔是前市長林智堅任內重大政績之一，採半開放式設計，完工後卻出現地面淺積水及雨水漂濺塔位等瑕疵缺失。

據悉，柯家人確實有至新竹大坪頂「永恆之丘」納骨塔選擇塔位，但是否確定讓柯承發長眠永恆之丘還待討論。

永恆之丘納骨塔獲得2022年德國紅點設計獎及工程會第22屆公共工程金質獎，市府譽為「全國最美納骨塔」，是前市長林智堅任內重大政績之一，但完工後逢豪大雨室內地面就積水，雨水濺及納骨塔位，影響實際使用，塔位牌位甚至會遭雨水潑濺，林智堅任內已花1730萬元整修改善，但改善效果未如預期。監委王幼玲、田秋堇去年調查後，要求市府積極溝通改善。

監察委員王幼玲、田秋堇去年3月指出，經實地履勘，永恆之丘在風大時確有雨水飄濺塔位表面，但塔位內部未受影響，接受問卷調查的部分民眾也認為，會因此改變登記申請意願，顯示未完全符合民眾對慎終民俗的期待。

民政處長施淑婷表示，市長高虹安上任後，針對永恆之丘納骨塔問題已再度追加改善預算1600餘萬元並重新調整設計，改善項目包括加裝鋁門窗、防颱百葉窗、祭祀空間之天井加裝玻璃等。另外，也發現停車格邊緣已開始破損，且車格內原始設計之碎石易導致民眾有跌倒之危險並造成環境髒亂，因此改善工程也同步將碎石移除，改為改水泥鋪面，並為維護民眾通行便利及安全，增設第二停車場行人階梯。