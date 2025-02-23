台三線重機死傷事故多 獅潭鄉長劉淑能爭取縮減線道

台3線公路苗栗縣獅潭、大湖路段假日重機成群，遊客車輛也呼嘯而過，獅潭鄉長劉淑能盼爭取將新店老街沿線1.2公里長的路段從雙向4線車道減為2線道，希望藉此讓車流「降速」，同時路邊增設停車格、人行道，方便遊客停車帶動觀光；公路局強調，將與地方溝通，如果路況條件適合，會樂觀其成。

劉淑能表示，獅潭鄉是全縣人口最少的鄉鎮，目前已不足4000人，也是全縣高齡化最嚴重的地方，台3線獅潭新店村路段鄰接老街及義民廟等景點，是鄉內最熱門的觀光帶，假日車輛多，但沿路停車困難，此外大型重機成群，不時呼嘯而過，鄉內老人家穿越風險大，鄉親一再反映希望能改善。

她指出，鄉公所初步規畫縮減車道的路段約在北端7-ELEVEN超商、南端全家超商之間，除了想藉車道縮減達到降速效果，也希望增設人行道、停車格並增加行人穿越道，估計經費約2000萬元。

劉淑能在縣長下鄉座談會中提案，縣府工務處認為在重要公路縮減車道，還牽涉到車道漸變路段配套規畫，依公路局的法規，要改變有一定難度，但縣府會全力協助將提案轉呈中央，縣長鍾東錦也建議透過立委邱鎮軍向中央爭取。

公路局苗栗工務段表示，公路局以往也曾在事故多的地點及聚落區調整車道，將雙車道改為單向一條車道、一條機慢車道，並視現地路況畫設槽化線，縮減車道後大小車加上重機同一車道行駛，駕駛人專注力也會加強，確實有降速效果；目前中央推道路人本計畫，獅潭鄉要求縮減車道的路段如果在都計區內，縣府也可自行辦理人行道設置工程。