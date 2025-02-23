竹市警交通隊新辦公廳舍完工 預計7月啟用

市警局2023年爭取1.7億元經費，於竹市經國路打造交通隊專屬辦公廳舍，近日有民眾發現該大樓已落鷹架，外觀也完整露出，好奇何時會完工？警方指出，上月廠商已申辦完工，目前仍待驗收取得使照，預計7月啟用。

市警局指出，市警局自2009年警一分局廳舍啟用後未有新建工程，之後一分局遷移至竹光路290號現址，警交通隊與北門派出所則合署辦公，車禍處理小組則在東大路二段561號，常有民眾反映洽公不便。

因此，市警局提出新建廳舍計畫，規畫興建地下1層、地上5層建築，完工後將有汽車停車位24格，機車停車位41格，總工程經費1億7290萬6000元。

市警局說，新交通隊辦公大樓1樓為交安組（目前設於樹林頭），負責處理各項交通事故案件；2樓為勤務組，負責交通疏導及執法勤務；3樓為業務組及會議室，負責業務規畫及會議研討；4、5樓則為員警用餐、休息、待命及休閒活動區域。現階段大樓已完工，並開始陸續搬遷新的辦公設備。