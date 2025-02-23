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新竹湖口文教用地倒廢土1樓高

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣湖口1處文教用地遭堆置高達1層樓的土石，33名持分地主說法不一，縣府將會勘追究。圖／湖口鄉長吳淑君提供
新竹縣湖口1處文教用地遭堆置高達1層樓的土石，33名持分地主說法不一，縣府將會勘追究。圖／湖口鄉長吳淑君提供

營建廢棄土方無處去，各地濫倒猖獗。新竹縣湖口鄉新湖路一處都市計畫區文教用地，近期遭堆置高達1層樓、至少4公尺的土方，幾乎逼近周邊住宅，也無任何防護措施，地方憂心梅雨季將來臨，就怕土石崩塌或土石流，希望縣府加緊處理。鄉長吳淑君說，已向縣府回報，將追究復原。

湖口鄉非都市計畫區祥喜路298巷旁山坡地，也遭查獲濫倒棄土、違法開挖，受害面積約1180多坪。警方已攔查濫倒棄土的砂石車，將開單告發，並要求恢復原狀。

遭濫倒棄土的文教區位於湖口鄉信勢段439-2地號等13筆土地，持分地主共33人，周邊補習班、才藝班林立，地方擔心棄土鬆軟又高達1層樓，就怕崩塌影響公共安全，也怕梅雨季來臨，大雨沖刷釀土石流災害或汙染，希望縣府督促地主盡快移除。

鄉長吳淑君表示，19日接獲檢舉，已會同新湖警分局查報，基地面積約600多坪，地主並未合法申請就傾倒廢土，也沒有擋土牆等安全設施，引起恐慌，稽查後已通報縣府，希望依法盡速開罰，並要求違規土地恢復原狀。

縣府表示，該基地為文教用地，不可堆置土方，將依法裁罰6萬到30萬元，並限期改善、回復土地原狀。環保局表示，曾接獲檢舉到場，發現少量零星廢棄物，將要求地主妥善清理。

湖口鄉祥喜路旁山坡地，也遭查獲爛土棄土。吳淑君說，上周已會同農業處到場稽查，當場勒令停工，前天又獲報有砂石車載棄土準備進場，通報縣府、警方，砂石車見狀加速逃離，警方立即攔查，最後開單告發。縣府表示，至少開罰12萬元。

土石流 砂石 都市計畫

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