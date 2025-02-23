台灣燈會今閉幕 機捷機動加班車

2025台灣燈會今晚落幕，15日現場湧入257.6萬人次，從捷運站到燈區都塞爆了。桃園市府祭出多項措施，昨天湧入超過200萬人次，但捷運站萬頭攢動、動彈不得的景象不復，今天展期最後一天，預估吸引超過150萬人次賞燈。市府表示，今天機捷仍有加班列車，將視人潮機動調整。

機場捷運昨早8時11分在A8長庚醫院站到A13機場第二航廈站電力一度跳脫5至14分鐘，電力只剩一半，場站燈光昏暗，手扶梯也停擺，拖著行李箱的旅客摸黑徒手搬行李，怨聲連連，但電聯車行駛不受影響。

昨天燈會人潮洶湧，主燈展區舞台前方擠滿遊客，有人說就是為了主燈秀，特地從南部上來；有一家三代同堂賞燈會、吃美食，他們說，幸好昨天沒下雨掃興。

桃園市觀旅局表示，昨天湧入超過200人次遊客，展區和捷運場站人潮多，但進出站順利，未發生15日出站排隊30分鐘的窘境。市府預估，今天最後一天，展區會再湧入150萬以上遊客。交通局表示，機場捷運今下午2時起，燈會車站區間維持5分鐘班距密集發車；台鐵也維持加班車班次，末班車延後到凌晨0時30分。

另外，針對出境旅客，機場捷運維持優先通報，有專人引導進站，確保不受燈會人潮影響；市府另於A13站加派接駁車，協助旅客轉乘至高鐵桃園站。

台灣燈會今天閉幕後撤展，桃園市府表示，燈會亮點卡比獸、皮卡丘與進擊的巨人等大型充氣裝置，粉絲爭取延長展期，但無人力、經費，只能撤展；蛇年主燈「無限樂園」結合科技與燈光展演，大獲好評，閉幕後將拆解易地保存，並規畫重新展演。