聽新聞
0:00 / 0:00

其人其事／王興業開駕訓班 免費為警察開課

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
王興業本身經營駕訓班，免費替警方訓練普通重型機車追緝技巧。圖／王興業提供
王興業本身經營駕訓班，免費替警方訓練普通重型機車追緝技巧。圖／王興業提供

57歲的桃園市中壢警分局警友辦事處副主任王興業，本身經營駕訓班，投入警友站服務長達25年，有感員警騎車追捕歹徒，姿勢不對摔車相當危險，駕訓班免費開課，訓練員警騎普通重型機車該如何安全追緝。熱愛公益的他，將持續做下去。

王興業1997年於中壢區後寮二街上成立太子駕訓班，因位在龍興派出所轄區，多年前受邀參與派出所慶祝活動。由於龍興派出所當時剛啟用，所內硬體設備不足，王興業獲悉後協助製作排班表看板，也挹注其他物資等，相當熱心，警友會主任便邀請他擔任警友會副主任。

「警察真的太辛苦，值勤時間好長，想要多給他們協助。」王興業說，投入警友站服務至今長達25年，平常會贊助分局三節加菜金，若分局有破獲重大案件，他也義不容辭地發放破案獎金肯定。

王興業說，10多年前他也發現員警在追歹徒的過程，若姿勢不對又不慎摔車，恐怕受傷嚴重。因此發揮駕訓班所長，免費訓練員警急煞車和急迴旋的基礎安駕訓練，一開始只和中壢、平鎮警分局合作，最後獲得市警局認可，每年開8梯次，1年共約200人受惠。

王興業目前身兼鐵路警察局台北分局中壢鐵路派出所警友辦事處副主任，同時也是扶輪社之友。他說，會繼續秉持取之於社會，用之於社會的精神，盡自己的棉薄之力，來減輕員警負擔。

中壢 主任 駕訓班

延伸閱讀

自由車場地不平釀裁判長摔車骨折 竹市府允改善

春耕期農機帶土上路易害人摔車 聯合稽查小組加強取締

高齡者機車事故逐年上升 北市補助銀髮族駕訓班訓練費全免

桃園中壢新明市場劣化嚴重 市長張善政拍板拆除重建

相關新聞

台灣燈會今閉幕 機捷機動加班車

2025台灣燈會今晚落幕，15日現場湧入257.6萬人次，從捷運站到燈區都塞爆了。桃園市府祭出多項措施，昨天湧入超過20...

桃園「桃漾館」6主題 提供青少年探索

桃園市政府7年前在八德重劃區內規畫興建北區青少年活動中心，其中斥資6億元打造主館「桃漾館」，昨開幕。館內結合極限挑戰、玩...

其人其事／王興業開駕訓班 免費為警察開課

57歲的桃園市中壢警分局警友辦事處副主任王興業，本身經營駕訓班，投入警友站服務長達25年，有感員警騎車追捕歹徒，姿勢不對...

新竹湖口文教用地倒廢土1樓高

營建廢棄土方無處去，各地濫倒猖獗。新竹縣湖口鄉新湖路一處都市計畫區文教用地，近期遭堆置高達1層樓、至少4公尺的土方，幾乎...

張善政視察台灣燈會 備援34輛接駁車中午啟動

台灣燈會倒數2天，桃園市長張善政今下午前往視察相關交通疏運情形，並自機場捷運A18桃園高鐵站步行至高鐵桃園站及A18轉運...

桃市北青中心「桃漾館」開幕 滿足青少年多元需求

桃園市政府7年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」，其中主館斥資6億元、設計以創客、電競、AR為主的「桃漾館」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。