其人其事／王興業開駕訓班 免費為警察開課

57歲的桃園市中壢警分局警友辦事處副主任王興業，本身經營駕訓班，投入警友站服務長達25年，有感員警騎車追捕歹徒，姿勢不對摔車相當危險，駕訓班免費開課，訓練員警騎普通重型機車該如何安全追緝。熱愛公益的他，將持續做下去。

王興業1997年於中壢區後寮二街上成立太子駕訓班，因位在龍興派出所轄區，多年前受邀參與派出所慶祝活動。由於龍興派出所當時剛啟用，所內硬體設備不足，王興業獲悉後協助製作排班表看板，也挹注其他物資等，相當熱心，警友會主任便邀請他擔任警友會副主任。

「警察真的太辛苦，值勤時間好長，想要多給他們協助。」王興業說，投入警友站服務至今長達25年，平常會贊助分局三節加菜金，若分局有破獲重大案件，他也義不容辭地發放破案獎金肯定。

王興業說，10多年前他也發現員警在追歹徒的過程，若姿勢不對又不慎摔車，恐怕受傷嚴重。因此發揮駕訓班所長，免費訓練員警急煞車和急迴旋的基礎安駕訓練，一開始只和中壢、平鎮警分局合作，最後獲得市警局認可，每年開8梯次，1年共約200人受惠。

王興業目前身兼鐵路警察局台北分局中壢鐵路派出所警友辦事處副主任，同時也是扶輪社之友。他說，會繼續秉持取之於社會，用之於社會的精神，盡自己的棉薄之力，來減輕員警負擔。