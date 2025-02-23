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桃園「桃漾館」6主題 提供青少年探索

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導
桃園市政府７年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」的主館「桃漾館」昨天開幕。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府７年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」的主館「桃漾館」昨天開幕。記者陳恩惠／攝影

桃園市政府7年前在八德重劃區內規畫興建北區青少年活動中心，其中斥資6億元打造主館「桃漾館」，昨開幕。館內結合極限挑戰、玩美養成、創新學習、實境體驗等6大主題，還有無人機考照訓練場及射擊訓練場域，歡迎青少年探索體驗。

桃園市北區青少年活動中心桃漾館去年完工，1至6樓分別打造能量補給、極限挑戰、玩美養成、創新學習、斜槓共享及實境體驗6大主題基地，還有智能體驗、科技探索、健身、AR體驗、沉浸式體驗等5個中心，滿足不同年齡層青少年的多元需求。

市長張善政昨天出席開幕活動，也參觀館內多元設施和青少年在6樓實境體驗基地，玩起TOUCH格子。他說，桃漾館從規畫、興建到招商，可說好事多磨，歷經多年努力終於看到開花結果，期待桃園的青少年來探索與挑戰，成為更具潛力的傑出人才。

青年局說，桃漾館不只是活動中心，更是青少年的創新學習樂園，從健身訓練、舞蹈課程到實境科技體驗，這裡全都有，3樓保留舞蹈教室及練團室各1間免費提供青少年使用。館內同時也是無人機考照訓練場及射擊訓練場域，提供青少年專業課程，體驗高空操控快感。

另，桃漾館地下1至2樓的停車場建置220席汽車及164席機車停車格，可為附近的夜市紓解停車壓力。

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