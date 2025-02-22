張善政視察台灣燈會 備援34輛接駁車中午啟動
台灣燈會倒數2天，桃園市長張善政今下午前往視察相關交通疏運情形，並自機場捷運A18桃園高鐵站步行至高鐵桃園站及A18轉運站，了解各區營運狀況。張善政感謝相關同仁堅守崗位，也期勉各相關單位在燈會最後2天持續嚴陣以待，確保交通順暢。
交通局長張新福指出，市府透過7大疏導措施，自中午開始啟動分流計畫，並透過機捷高頻率加開班次疏運後，現場人潮流動明顯更加順暢。他並表示，交通局業已備妥相關資源持續疏導人潮，確保交通順暢。
交通局說，因應燈節閉幕前夕大量賞燈人潮，機場捷運規畫於今、明2日下午2時起加開班次，平均班距為5分鐘，並簡化出入閘門管制、加強動線引導及進出站分流。
另外，今明2日燈會接駁車也自中午12時起，備援34輛接駁車往返機場捷運A18高鐵桃園站至A16橫山站及A19桃園體育園區站至A20興南站，並將視燈會現場活動狀況增加備援車輛，以利隨時加密班距。交通局也提醒國人可多加利用A19轉運站往返楊梅及內壢火車站的活動接駁車。
交通局說，針對自桃園機場出境旅客，機捷也安排優先通道，由專人引導進站，並協調增加機場計程車排班，確保運輸順暢。此外，市府於今、明日中午12時起，於A13第二航廈站規畫備援接駁車輛，倘發生旅客無法搭乘計程車或機捷的旅客轉乘至A18桃園高鐵站，將啟動接駁疏運機制，加強燈會旅客疏運。
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