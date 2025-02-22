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桃市北青中心「桃漾館」開幕 滿足青少年多元需求

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃市北青中心的「桃漾館」不僅是活動中心，也是無人機考照訓練，以及射擊訓練的場域。記者陳恩惠／攝影
桃市北青中心的「桃漾館」不僅是活動中心，也是無人機考照訓練，以及射擊訓練的場域。記者陳恩惠／攝影

桃園市政府7年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」，其中主館斥資6億元、設計以創客、電競、AR為主的「桃漾館」今開幕，市長張善政感謝市府團隊的努力，為北桃園新增一處充滿活力、創新與挑戰的全新場域，歡迎青少年來探索與挑戰。

張善政說，桃漾館早於去年完工，然後進行招商，這棟樓從規劃、興建到招商，可說好事多磨，歷經多年努力終於看到開花結果，為12至18歲青少年規劃創新學習園區，有結合科技、運動、創意的主題基地及體驗中心，無論年輕人的興趣、特質為何，是熱愛冒險、喜歡科技探索，或對音樂舞蹈充滿熱情，都能在桃漾館找到適才適所的學習活動空間，期待全桃青少年善用館內設施，在多元環境中探索，成為更具潛力的傑出人才。

青年局說明，桃漾館不只是活動中心，更是青少年的創新學習樂園，從1至6樓分別提供能量補給、極限挑戰、玩美養成、創新學習、斜槓共享及實境體驗六大主題基地，還有智能體驗、科技探索、健身、AR體驗、沉浸式體驗等五個中心，滿足不同年齡層青少年的多元需求。此外，3樓保留舞蹈教室及練團室各1間免費提供青少年使用。

桃漾館同時也是全台最潮無人機考照訓練場及射擊訓練場域，提供青少年專業課程，輕鬆學習飛行技術，體驗高空操控快感；從健身訓練、舞蹈課程到實境科技體驗，這裡全都有，讓青少年在充滿活力的環境中，學習、探索、成長，發掘無限可能。另，地下1至2樓的停車場建置220席汽車及164席機車停車格，可為附近的夜市紓解停車壓力。

桃市北青中心主館「桃漾館」今天正式開幕，市長張善政、議員與青少在６樓實境體驗基地玩TOUCH格子。記者陳恩惠／攝影
桃市北青中心主館「桃漾館」今天正式開幕，市長張善政、議員與青少在６樓實境體驗基地玩TOUCH格子。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府７年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」的主館「桃漾館」今天開幕。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府７年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」的主館「桃漾館」今天開幕。記者陳恩惠／攝影
桃漾館3樓的「玩美養成基地」，保留舞蹈教室及練團室各1間免費提供青少年使用。記者陳恩惠／攝影
桃漾館3樓的「玩美養成基地」，保留舞蹈教室及練團室各1間免費提供青少年使用。記者陳恩惠／攝影
桃市北青中心的「桃漾館」不僅是活動中心，也是無人機考照訓練，以及射擊訓練的場域。記者陳恩惠／攝影
桃市北青中心的「桃漾館」不僅是活動中心，也是無人機考照訓練，以及射擊訓練的場域。記者陳恩惠／攝影
桃市北青中心的「桃漾館」不僅是活動中心，也是無人機考照訓練，以及射擊訓練的場域。記者陳恩惠／攝影
桃市北青中心的「桃漾館」不僅是活動中心，也是無人機考照訓練，以及射擊訓練的場域。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府７年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」的主館「桃漾館」今天開幕。記者陳恩惠／攝影
桃園市政府７年前在八德重劃區內規畫興建「北區青少年活動中心」的主館「桃漾館」今天開幕。記者陳恩惠／攝影

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