竹市三民國中臨時人行道停滿汽機車 市府通知移車

民進黨新竹市議員曾資程說，竹市三民國中進行通學步道工程，但臨時設置的人行道卻停滿汽機車。竹市府說，施工前校方有張貼公告；亂停車狀況將期限改善，否則會強制移車。

曾資程今天表示，最近接獲陳情指三民國中啟動通學步道工程，開工前未召開施工說明會，近日已開工，但臨時通道上停滿汽機車，導致學生只能走在馬路上與車爭道，讓不少民眾氣憤。

竹市復興里長黃建廷指出，市府在三民國中通學步道開挖前未召開說明會，當地居民不清楚交通維持計畫，也沒有跟里民討論溝通，無視行人與學生的安全。

新竹市政府教育處回應，三民國中通學步道施工前，校方有張貼公告，但可能位置不夠明顯，已要求校方應落實向家長、學生宣導；另，目前已請交通處依新竹市公有收費停車場管理自治條例張貼公告及通知車主移車，如未依公告期程改善，將由市府強制移至適當處所。