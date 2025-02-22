竹縣湖口空地堆置1樓高廢土 居民憂心雨季遭土活埋

新竹縣湖口鄉新湖路一處都市計畫區內的文教區用地，近來竟被堆置高達1樓高、至少4公尺高的土方，且周邊也無任何防護設施，由於梅雨季即將來臨，附近居民憂心遭「土埋」，向鄉長吳淑君陳情。新竹縣政府獲報後，也已通知相關單位處置。

吳淑君指出，事發地點就在信勢段439-2地號等13筆土地，持分地主共33人，因屬於都市計畫區內的文教區土地，周邊補習、才藝班林立，公所初步清查業者並未申請獲准在現場棄土填方，基地約有600多坪。

吳淑君表示，公所19日接獲檢舉立刻會同新湖警分局到場查報，調查發現地主並未合法申請就傾倒廢土，且因完全沒有任何擋土牆等安全設施，引起周遭居民恐慌，公所到場稽查後，隨即通報縣府，希望相關單位能依法盡速開罰，並要求違規土地恢復原狀。

此外，都市計畫外的祥喜路298巷旁山坡地，也被查獲遭濫倒棄土甚至違法開挖，受害面積約1180多坪。吳淑君指出，公所上周就已會同縣府農業處到場稽查，當場勒令停工，未料昨早又獲報有輛砂石車載著棄土準備進場，公所邊通報縣府也通知警方到場，砂石車見狀加速逃離，警方立即攔查，最後開單告發。

新竹縣環保局表示，之前有接獲陳情前往稽查，因現場以堆置剩餘土石方為主，已通知整地主管機關工務、地政、農業處等辦理；另有發現少量零星廢棄物，廢棄物部分續請地主妥善清理。