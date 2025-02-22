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台灣燈會明落幕 卡比獸、皮卡丘、進擊的巨人下一步曝光
台灣燈會進入倒數2天，其中大受歡迎的全球最大「卡比獸」、超萌「皮卡丘」和彩蛋「進擊的巨人」大型IP裝置，確定將不延展，明天閉幕後就撤展。桃園市府呼籲，想要朝聖的旅客請把握最後2天，到機捷A19站旁「光的遊戲場」展區，一睹人氣IP的魅力。
卡比獸、皮卡丘及進擊的巨人為這次一大亮點，吸引不少民眾前往，市府表示，雖然近期有民眾提出延展建議，經過市府內部仔細評估，考量巨型IP自2月7日至23日已有17天展期，且延展對人力與經費也會相當吃緊，因此將依照原定計畫於明天落幕。
市府說，此次與日方合作非常順利，期待未來持續在桃園推出更多創新的合作模式，也請市民朋友拭目以待。
值得一提的是，彩蛋「寶可夢快閃見面會」舉辦後，也同樣深受喜愛，首場見面會湧入的人潮，達到燈會辦理以來的6倍，今明天2天想近距離目睹卡哇伊寶可夢的民眾，可得提早卡位。
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