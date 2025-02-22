竹市三民國中施工…臨時人行便道停滿機車 挨轟行人地獄

新竹市三民國中2月初獲823萬經費打造長度148公尺通學步道，不過市議員曾資程接獲陳情，因舊有人行道開挖，臨時設置的人行便道竟停滿汽機車，讓學生、民眾與車爭道。市府回應，已通知移車，若期限內未移車將強制移走。

「新竹市政府成為行人地獄陷阱推手？」曾資程指出，最近接獲陳情指三民國中啟動的通學步道工程，開工前未召開施工說明會，近日更逕行開工，但臨時通道上停滿汽機車，根本未清空，讓學生無路可走，只能走在馬路上與車爭道，險象環生，家長接送孩子，看到孩子走在危險的馬路及工區上，已氣炸在群組開罵。

曾資程表示，昨晚接小朋友前再繞去三民國中查看，發現汽機車依舊停在臨時人行通道，讓他痛批：「市府施工交通維持計畫應該是做做樣子，形式上交代一下」，他認為，在臨時人行通道淨空前，根本不該開挖舊的人行道，造成學生與市民走在馬路上與車爭道。

復興里里長黃建廷更指出，市府在三民國中通學步道開挖前，未曾召開說明會，他本人甚至毫不知情，更不清楚交通維持計畫。如今學生與居民通行時，不僅閃避違規停滿的汽機車，還要與馬路上的車輛爭道，「完全無視行人與學生的安全」，且通學步道要退縮斑馬線一事，也沒有跟里民討論溝通。

新竹市教育處回應，三民國中通學步道工程臨時人行道建置，目前尚有一部停置超過2個月的轎車及少數久停未曾移動之機車，已請交通處依據新竹市公有收費停車場管理自治條例第9條，由交通處張貼公告並協助通知車主，如未依據公告期程自行移車，將由市府強制移至適當處所。