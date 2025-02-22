竹縣推「小衛星」課後照顧班 竹北西區兒少據點再增2處

為強化新竹縣竹北市西區兒童照顧服務，新竹縣社會處3月1日起將於大眉里及大義里成立兒少據點，開辦「小衛星」課後照顧班，為在地學童提供安全的課後學習環境，即日起開放縣內國小一至六年級學童報名。

新竹縣長楊文科指出，竹北市東、西區發展差異明顯，西區維持傳統社區及鄉村面貌，相較於新興發展的東區，西區的社福資源相對不足。因此，縣府特別在大眉里及大義里建置小衛星兒少據點，持續整合民間力量，為兒少及家庭建構社會安全網絡，同時減輕家長負擔、孩子快樂學習成長。

社會處表示，今年大眉里、大義里成立2處兒少據點後，讓縣府合作的兒少據點達到27處，相信這次「西區小衛星」能有效結合社區在地力量，關注經濟有困難、照顧壓力或支持系統薄弱的家庭，期望透過課後照顧服務，強化家庭支持資源，促進兒少健康成長。

新竹縣竹北區社會福利服務中心與大眉社區發展協會合作，於每周三及周五下午1至5時，在竹北市大義里長壽俱樂部（竹北市大義里鳳崗路三段29巷9號2樓）及大眉社區發展協會（竹北市大眉里鳳岡路一段178號）分別提供課後照顧服務。