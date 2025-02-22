盧秀燕被問選國民黨主席答「考慮中」 張善政這麼說

台中市長盧秀燕本月24日將出訪日本，日前受日媒專訪被問及是否參選中國國民黨主席時表示「還在考慮中」。桃園市長張善政今上午出席北區青少年活動中心「桃漾館」開幕儀式，被問及盧秀燕選黨主席議題時表示，「今天聚焦桃園，其餘不談。」

盧秀燕的訪日行程是台中市長任內首次出訪，受日本政界、媒體高度關注，日本經濟新聞日前專訪盧，詢問是否投入2025國民黨主席、2028總統大選等議題。盧秀燕對於總統大選表示現階段沒有考慮，不過對於黨主席，則說「還在考慮中」，引發外界聯想。

張善政今早出席專屬青少年創新學習園區的「桃漾館」開幕活動時，也像青少年般玩起實境體驗的踩格子遊戲，對於媒體詢問盧秀燕可能參選國民黨主席的議題時，張善政笑著回應「今天聚焦桃漾館，我們只談桃漾館」。