台灣燈會最後周末加派接駁 出國旅客搭機捷有專用通道

台灣燈會（桃園）明晚閉幕，上個周末湧入260萬人潮，機捷全日運量近26萬人次創新高，今天第二個周末逢好天氣，機捷上午發生部分車站電力異常，雖不影響列車行駛，但仍引起外界質疑是否能負荷燈會這兩天假日運量。桃捷公司表示因應燈會與假日人潮，昨天已增派人力維持系統與營運穩定運作，今明兩天都有加班列車，會緊盯現場狀況隨時應變。

交通局說，為提升燈會疏運效率，機場捷運昨天至明天每天下午2時起，維持5分鐘班距，加派人力強化人流引導，提升票卡檢測設備數量，以加速進出站效率。台鐵也維持加班車規模，末班車延後至凌晨零點30分，高鐵則維持原有運行計畫。

此外，市府也優化燈會接駁服務，於A18（高鐵站、觀光署主燈區）至A16（大園區橫山站）、A19（國際棒球場、桃園燈區）至A20（中壢區南興站）路線增派34輛接駁車，視機捷疏運狀況支援機捷，並另行增派50輛活動接駁路線車輛，加派接駁總數達245輛，有效升活動接駁備援車輛數量，以便隨時加密班距。同時，為有效分流人潮，市府提醒民眾多利用接駁車，包括利用內壢、楊梅火車站轉乘接駁車，提供更多元的交通選擇。

對於出境旅客，機捷也將設置優先通道，由專人引導快速進站，並協調增加機場排班計程車排班，確保輸運順暢；今明兩天（22、23日）中午12時起，市府也於第二航廈機捷A13站派駐備援接駁車，提供無法搭乘機捷或計程車的旅客轉乘至桃園高鐵站，加強燈會的旅客疏運，提供旅客更方便及優質的賞燈體驗。