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桃園魯冰花季228連假登場 停車、單向管制一次看
2025桃園魯冰花季將於2月28日於龍潭區三水里登場，今年擴大魯冰花的種植範圍，將台灣客家茶文化館周邊地區納入，龍潭警分局預估將吸引大量遊客進入龍潭地區，加上2月28日至3月2日3天的連續假期人潮多，部分路段將單向管制。
龍潭區有多處知名觀光景點，如龍潭觀光大池、石門水庫、小人國及六福村遊樂園等風景休憩區，加上戀戀魯冰花系列活動開跑，連假期間交通流量較大，通往鄰近新竹縣各風景區的台3線道路等車潮，均以高原交流道為主要道路，在尖峰重點時段恐出現車多壅塞情形，為避免交通壅塞，將於各相關重要路口編排警力執行交通疏導。
對於龍潭區三水里大北坑魯冰花觀賞區，因人潮眾多，將採單循環方式管制，請汽機車交通工具遵行單向通行，沿路均不提供停車位，欲停車請將車輛停放至會場規畫停車場。
活動也提供接駁車服務，民眾可搭乘公路客運至龍潭區龍潭運動公園站或楊梅區的楊梅火車站後站，即可搭乘接駁車前往會場，另大北坑主會場也可轉乘接駁車至客家茶文化館展區。
龍潭警分局長鄭文銘呼籲，民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿於各遊樂區周邊道路任意違規停車妨礙交通，並遵守各路口員警及協勤民力指揮疏導，以免車流延滯及耽誤行車時間，另請大家注意財物的保管，貴重物品不要遺留在車內，共同來維護假期交通順暢與安全。
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