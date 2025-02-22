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青草湖被丟布袋蓮？市民憂繁殖失控 竹市府：定期清理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
有市民發現青草湖再度出現布袋蓮，由於布袋蓮繁殖力驚人，過去青草湖曾因布袋蓮蔓延影響生態與景觀，如今卻再度浮現，甚至懷疑是有人故意丟棄。圖／取自新竹大小事
有市民發現青草湖再度出現布袋蓮，由於布袋蓮繁殖力驚人，過去青草湖曾因布袋蓮蔓延影響生態與景觀，如今卻再度浮現，甚至懷疑是有人故意丟棄。圖／取自新竹大小事

新竹市青草湖早年是北台灣八大景點之一，後因疏於整理布滿布袋蓮，2022年市府投入1.6億清淤及景觀維護，不過最近有市民發現，青草湖疑被不明人士丟棄布袋蓮，擔心失控蔓延。市府表示，未獲報有人丟棄布袋蓮，每2至3月就會打撈清運。

青草湖過去布滿布袋蓮，2022年市府清淤整治後，結合清華大學推廣水域活動，包括踩踏天鵝船及立式划槳體驗，從生態及運動面推廣觀光，成功打造成桃竹苗最佳水域景點，去年12月更舉辦「海綿寶寶歡樂草湖繽紛派對」，設置巨型海綿寶寶和派大星造型氣偶，並安排見面會和市集等活動，吸引大量遊客參與。

不過最近有市民在臉書社團「新竹大小事」分享照片，發現青草湖再度出現布袋蓮，由於布袋蓮繁殖力驚人，過去青草湖曾因布袋蓮蔓延影響生態與景觀，市府投入大筆經費清理，如今卻再度浮現，甚至懷疑是有人故意丟棄。

對此新竹市公管中心表示，目前尚無接獲通報有丟棄布袋蓮之行為，布袋蓮為多年生草本，漂浮型水生植物，可以用來淨化水中汞、鎘、鉛等有害物質，但布袋蓮生長快速且繁殖力強，容易蔓延覆滿於水面，易產生水質優養化問題。

公管中心強調，市府每年平均編列200萬經費，維護青草湖（鳳凰橋至環湖橋）湖面清潔及布袋蓮清除，約每2至3個月或大雨後視情況進場清理，需使用動力竹筏搭配攔油繩在湖面圈收布袋蓮到岸邊，再利用怪手撈起至貨車上後清運。

公管中心提醒，依新竹市公園管理自治條例第8條規定，公園內不得在水池內游泳、沐浴、洗滌或捕捉放養物、放生、划船或其他汙染毒害水質及傷害動植物之行為。如有丟棄（布袋蓮）行為，依據同法第16條規定，經告誡不從者處500元以上5000元以下罰緩。

有市民發現青草湖再度出現布袋蓮，由於布袋蓮繁殖力驚人，過去青草湖曾因布袋蓮蔓延影響生態與景觀，如今卻再度浮現，甚至懷疑是有人故意丟棄。圖／取自新竹大小事
有市民發現青草湖再度出現布袋蓮，由於布袋蓮繁殖力驚人，過去青草湖曾因布袋蓮蔓延影響生態與景觀，如今卻再度浮現，甚至懷疑是有人故意丟棄。圖／取自新竹大小事
青草湖2022年經市府清淤整治後，結合清華大學推廣水域活動，包括踩踏天鵝船及立式划槳體驗，從生態及運動面推廣觀光，成功打造成桃竹苗最佳水域景點。圖／新竹市政府提供
青草湖2022年經市府清淤整治後，結合清華大學推廣水域活動，包括踩踏天鵝船及立式划槳體驗，從生態及運動面推廣觀光，成功打造成桃竹苗最佳水域景點。圖／新竹市政府提供
新竹市青草湖早年是北台灣八大景點之一，後因疏於整理布滿布袋蓮，市府投入1.6億清淤及景觀維護。圖／新竹市政府提供
新竹市青草湖早年是北台灣八大景點之一，後因疏於整理布滿布袋蓮，市府投入1.6億清淤及景觀維護。圖／新竹市政府提供

新竹 景點 水質

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