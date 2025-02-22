張麗善到訪燈會盼雙邊合作 增加交通疏運因應今人潮

台灣燈會明天落幕，昨晚雲林縣長張麗善暨團隊參訪，張麗善率領縣府團隊來訪，桃園市長張善政表示，期盼加深雲林縣與桃園市的交流，讓雙邊觀光合作更加緊密。

張善政昨與張麗善互贈禮品，張善政說，本次燈會共分為2個展區，吸引許多不同年齡族群，雙展區完美串聯出豐富多彩的景色。

張麗善表示，雲林縣府於前年參訪桃園世界客家博覽會，收穫十分豐碩，本次透過燈會再次來訪，見識到桃市府團隊跨局處團結合作的精神，讓全國人民看到台灣燈會在桃園發光發熱。

張麗善說，雲林縣目前積極串聯活化歷史建築及文化場域發揮在地特色，今日來桃園汲取許多寶貴經驗，除了期盼未來能與桃園有更多合作機會，也希望透過跨縣市文化交流，帶動雙邊城市觀光發展。

張善政昨市府團隊汲取2月15日周末人潮高峰的經驗，進一步強化包含捷運與接駁車的加開等各項疏運配套措施。

交通局表示，為提升燈會期間的交通疏運效率，機場捷運自2月21日至23日下午2點起，維持5分鐘班距，並增派人力強化人流引導，提升票卡檢測設備數量，以加速進出站效率。

台鐵也維持加班車規模，末班車延後至晚間12點30分，高鐵則維持原有運行計畫。此外，燈會接駁服務也同步優化，於A18至A16、A19至A20路線增派34輛接駁車，視機捷疏運狀況支援機捷，並另行增派50輛活動接駁路線車輛，使總數達245輛，提升活動接駁備援車輛數量，以便隨時加密班距。

同時，為有效分流人潮，市府將持續宣導民眾利用內壢、楊梅火車站轉乘接駁車。