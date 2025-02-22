桃市成立婦幼衛生所早療聯評

各地早療聯合評估人力不足，以桃園市為例，目前181個案至少要等1至4個月。桃園市婦幼局規畫婦幼節前率先在八德區成立婦幼衛生所，由各醫院支援聯評醫師；衛生局長賈蔚表示，受限法規，衛生所不具聯評資格，初期請其他醫院支援，並向中央爭取開放。

賈蔚說，需要早療資源的個案狀況不一，有的只需評估語言發展遲緩，也有複雜個案須多方評估物理、職能、心理等。桃園雖有9家醫院具備聯評資格，但醫療人力有限，聯評排隊塞車成常態，恐影響治療黃金期。

賈蔚坦言，婦幼衛生所半年前就規畫，曾上網招聘人力，但早療的專業醫師少，至今沒有著落，初期先請9家聯評機構醫師，在不影響原機構服務量能下輪流支援，並符合法規要求，醫院等級以上機構才具聯評資格，衛生所目前無法執行聯評，才請各聯評醫院醫師支援。

他表示，未來若要聘雇專責醫師，將與國健署溝通，盼突破法規限制。

醫界對成立婦幼衛生所看法不一，衛福部桃園醫院允諾協助，林口長庚醫院也願與市府分享經驗；但有早療醫師認為，市府若遲遲招不到人，短期支援變長期駐診，醫師休息時間變少，會影響專業評估判斷，醫療品質恐打折扣。

不具名醫院也直言，支援非長久之計，補足人力才是根本，早療孩子評估不能等，但專業醫師人力有限，各醫院都人力吃緊，政府應設法改變大環境。

有診所醫師表示，婦幼衛生所與診所同等級，具規模的診所也想參與早療聯評，但受限法規；若衛生所能突破，盼能一併開放坊間診所，符合公平原則，也可提高早療聯評量能。

桃園議員張碩芳樂見婦幼衛生所成立，但擔心日後運作，呼籲市府跨院合作，建構聯合評估網絡，定期檢視評估流程提升效率；另可考慮與在地醫學院合作，鼓勵學生進入婦幼醫療領域，建議提高預算或設立專項基金。