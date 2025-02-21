影／中華隊加油！苗栗縣政府首度直播經典賽 氣氛嗨爆

「中華隊加油！」、「苗栗縣加油！」WBC世界棒球經典賽資格賽今晚開始一連三天在晚間7點開打，苗栗縣政府以行動力挺中華隊，邀縣民共襄盛舉，一起當中華隊「第十人」，晚間在縣府大廳首次辦直播比賽，氣氛熱絡。

今晚第一場直播，由副縣長邱俐俐帶鄉親一起為中華隊加油，吸引不少大小朋友前來，縣府大廳的電視牆顯示面積寬928公分、高480公分，堪比早年的電影院，現場還免費提供爆米花、小點心，讓鄉親有吃有喝並開心觀戰。

苗栗縣政府表示，縣府積極推動棒球運動，今天中華隊首戰對上強敵西班牙，中華隊由投手陳宇宏先發，西班牙先發投手是古巴籍的雷法，他曾效力中職樂天桃園隊，去年中華隊在世界12強賽勇奪冠軍，國內再度掀起棒球旋風，這次中華健兒身負全民的期待，相信也會有輝煌表現。

縣長鍾東錦表示，棒球是台灣國球，苗栗更是培育許多優秀棒球優秀選手的搖籃，縣府不僅提升場館設施，也積極尋找適合的場域，新建符合國際賽的棒球場地。這次賽事不僅是一場體育盛宴，更是促進地方發展、凝聚社會向心力的重要活動。