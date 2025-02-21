中華隊加油！免費進球場看樂天女孩 應援WBCQ經典賽兼看台灣燈會

為延續2024世界12強棒球錦標賽中華隊奪冠帶給國人的感動，桃園市政府今起至周日在市府前廣場，一連三天辦理「2025 WBCQ經典賽資格賽直播派對」，同時也會在台灣燈會「活力發光站」帶來「阿誠小飛機秀」及「女孩應援曲秀」的應援表演，2場活動都將邀請樂天女孩與大家一起為中華隊集氣加油。

「2025 WBCQ經典賽資格賽」今在台北大巨蛋開打，資格賽分為台灣及美國2組賽區，每組4支隊伍爭取參加WBC經典賽的4張門票。

「2025 WBCQ經典賽資格賽直播派對」這3天下午7時舉辦，現場架設500吋超大LED螢幕，並由樂天女孩們帶領市民朋友共同應援。

中華隊21日對戰西班牙，應援女孩為筠熹、熊霓；22日對戰南非，將由曲曲、溫妮帶動應援；23日對戰尼加拉瓜，則由卉妮、KAHO、若潼、禹菡到場應援，邀請市民朋友們，齊聚市府前廣場力挺最強中華隊。

2025台灣燈會在桃園，其中樂天桃園棒球場為「活力發光區」，於資格賽期間，樂天加油團長阿誠及女孩們也將同步應援，於每日六個時段帶來「阿誠小飛機秀」及「女孩應援曲秀」的表演。

應援女孩部分，21日派出凱伊、KAHO搶先登場，22日則由陳伊、MIKA攜手帶動，23日則由穎樂、丘薆壓軸演出，歡迎大家跟著女孩們全力應援，此外，本周六日在會場入口處也將設置加油牆，提供市民朋友留言或寫下祝福，為中華英雄們集氣加油。