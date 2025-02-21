桃園台灣燈會周末疏運備戰 市長張善政感謝中央協助

2025台灣燈會進入尾聲，明後2天適逢周末，桃園市政府殷鑑上周末人潮眾多造成交通打結，事先擬定多項疏運辦法，市長張善政今天傍晚也到燈會指揮中心聽計畫簡報，並透過社群平台分享最新交通資訊，呼籲民眾把握最後機會，前來桃園欣賞用心打造的燈會。

台灣燈會上周六迎來正式開展第一個假日，天氣宜人也帶動民眾出門賞燈意願，創單日270萬人次造訪，也助攻機場捷運單日運量27萬人次破紀錄，不過龐大人潮也造成交通打結，燈會所在位置的機捷A18、A19站月台擠到水洩不通，會場周邊車輛進出時間也比平常多2、3倍，當地住戶出入也成問題，一度引發民怨。

狀況發生後，桃園市政府隨即應變，上周日便啟動備援計畫，同時也根據現場情況適時調整改進，活動進入尾聲，市府也加強規畫，全力備戰。

桃捷公司指出，因應周末賞燈人潮，機捷A16、A18及A19站將增加人工售票服務，發售前往機場或燈區的單程票。A18與A19站的進出閘門也將維持常開狀態，加速旅客通關。A18站因為靠近主燈區，進出站也將做人潮分流，華泰往高鐵的聯通道將於下午2時封閉，旅客須改由平面通行。

桃園市交通局也協調客運業者增加接駁車輛，上周六5條免費接駁路線有175輛大客車運行，本周末將提高到211輛，備援車輛也從20輛增加到34輛，除支援免費接駁路線，也配合機捷輸運情況，機動支援各站點的接駁服務。

張善政臉書發文表示，台灣燈會明後2天是最後展期，市府持續整備各項因應對策，除了機捷，國道、平面道路交通維管也有加派人力，盡可能減少壅塞，也感謝中央協助，包括雙鐵預計加開班次，國道客運也將提供直達台北車站的乘車服務。