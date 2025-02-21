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竹北豆子埔公園藏危機！婦人因凸地墊跌倒 臉部受傷

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近期李姓婦人到豆子埔公園散步，因為踢到凸起的地墊跌倒，縣議員陳凱榮呼籲要重視公園設施安全的維護。記者郭政芬／攝影
近期李姓婦人到豆子埔公園散步，因為踢到凸起的地墊跌倒，縣議員陳凱榮呼籲要重視公園設施安全的維護。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市豆子埔公園危機暗藏！近期李姓婦人到豆子埔公園散步，因踢到凸起的地墊跌倒，導致臉部擦傷、膝蓋腫脹，縣議員陳凱榮呼籲，要重視公園設施安全維護，否則對老幼都是隱藏的危險。對此，竹北市公所回應，已圍起警示帶，該公園啟用16年多，許多設施年久失修，正積極推動公園全面改善工程，會加強巡檢，保障市民朋友安全。

李姓婦人指出，她到竹北三民路豆子埔公園散步，前面的路段很平穩，沒想到走到鞦韆區時，沒注意到地上有凸起的地墊，踢到後，她整個人往前趴下去，幸好旁邊有兩位移工衝過來將她拉起來，卻導致她臉部瘀青擦傷，由於她上周剛手術換膝蓋關節，當下腳一度無法動彈，回家後更發現膝蓋有些腫脹。

她說，平時也不少長輩、小孩在此遊玩，她不是要怪誰，而是希望政府單位要注意，不要再有人跌倒受傷。

收到民眾陳情的議員陳凱榮呼籲，要重視公園設施安全的維護，否則對老人家及小朋友都是一種隱藏的危險，他今天也特別到公園查看，發現有多個地墊凸起，連地磚都龜裂，對長輩、輪椅族都不方便，希望權責單位能盡快修繕。

竹北市公所回應，對於李小姐的受傷市公所已表達誠摯的慰問，同時已派員立即前往現場圍起警示帶，以免民眾勿入。事實上豆子埔公園自2009年起已啟用16年多，許多設施年久失修。市公所正積極推動該公園的全面改善工程，及新建停車場的招標程序。於此期間竹北市公所亦將加強巡檢，保障市民朋友的安全。

近期李姓婦人到豆子埔公園散步，因為踢到凸起的地墊跌倒。記者郭政芬／攝影
近期李姓婦人到豆子埔公園散步，因為踢到凸起的地墊跌倒。記者郭政芬／攝影
李姓婦人說，平時也不少長輩、小孩在此遊玩，她不是要怪誰，而是希望政府單位要注意，不要再有人跌倒受傷。記者郭政芬／攝影
李姓婦人說，平時也不少長輩、小孩在此遊玩，她不是要怪誰，而是希望政府單位要注意，不要再有人跌倒受傷。記者郭政芬／攝影
李姓婦人到豆子埔公園散步，因為踢到凸起的地墊跌倒，導至臉部擦傷、膝蓋腫脹。記者郭政芬／攝影
李姓婦人到豆子埔公園散步，因為踢到凸起的地墊跌倒，導至臉部擦傷、膝蓋腫脹。記者郭政芬／攝影

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