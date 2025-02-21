桃園新增八德、平鎮營養中心 防長者衰弱促進健康老化

明天營養師節，桃園市衛生局今天宣布新增八德區、平鎮區社區營養分中心，讓長者能就近獲得專業營養諮詢。去年包括衛生局、龍江市民活動中心、大溪原住民族集會所及觀音區衛生所都建置社區營養（分）中心。

衛生局說明，長者的營養狀況是預防衰弱及促進健康老化的重要關鍵，桃園市自2018年推動社區營養服務，營養師深入社區，培訓共餐志工及營養照護人員，強化高齡飲食衛生及均衡營養概念，已輔導405家據點、629家次；並運用互動遊戲與實際料理教學，幫助長者改變飲食習慣，提升營養攝取，團體營養教育里達455里，涵蓋率88.2%，並持續推動中。

營養分中心由營養師定期駐點，提供營養風險篩檢、衛教諮詢及營養不良個案追蹤等服務，守護長者營養健康。衛生局2019年起，協助餐飲業者推出符合健康建議的餐盒，製作健康飲食地圖，目前已輔導209家次，讓市民更方便選擇健康餐食。

衛生局率先全國推動學齡前兒童飲食繪本，融入幼兒園課綱試教，讓營養教育向下扎根；並辦理閩客原眷新共融視訊共餐活動，促進多元文化交流，獲健康城市及高齡友善城市獎評選、健康傳播素材徵選及優良教案推廣等多項肯定。