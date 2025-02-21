柯爸病逝 苗栗縣長鍾東錦以「柯文哲好友」身分靈前致意
民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲，各界政商人士紛紛前往弔唁。今天下午3時許，苗栗縣長鍾東錦特地前往新竹拈香致意，柯弟柯宇謙親自迎接。
鍾東錦表示，在媒體上看到民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發過世，當然也是於心不忍，現在柯文哲「不是很方便」，站在朋友的立場，當然來關心一下柯媽媽，「我想這是做人處事應該有的道理」。
鍾東錦說，剛剛看到柯媽媽，她真的是很傷心，而且哭了好幾次。晚輩能做的當然就是安慰她，也祈求老天爺保佑，希望司法告一段落之後，讓柯文哲有機會早一點回來盡孝道。
「柯媽真的是很難過」，鍾東錦不捨表示，難過會感染人，很多苗栗一起來的柯文哲的好朋友，大家也都很傷心。
民眾黨前立委賴香伶、台北市前副市長鄧家基今天下午也先後來到柯爸靈堂致意。賴香伶也向柯弟表示「我們一直都在」。
外傳民眾黨前立委蔡壁如和聯電榮譽副董事長宣明智今天下午3點也會到場，不過還未見身影，民眾黨部則表示，沒有接獲兩人會來的消息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言