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柯爸病逝 苗栗縣長鍾東錦以「柯文哲好友」身分靈前致意

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
今天下午3時許，苗栗縣長鍾東錦特地前往新竹拈香致意，柯弟柯宇謙親自迎接。記者黃羿馨／攝影
今天下午3時許，苗栗縣長鍾東錦特地前往新竹拈香致意，柯弟柯宇謙親自迎接。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發病逝，享耆壽94歲，各界政商人士紛紛前往弔唁。今天下午3時許，苗栗縣長鍾東錦特地前往新竹拈香致意，柯弟柯宇謙親自迎接。

鍾東錦表示，在媒體上看到民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發過世，當然也是於心不忍，現在柯文哲「不是很方便」，站在朋友的立場，當然來關心一下柯媽媽，「我想這是做人處事應該有的道理」。

鍾東錦說，剛剛看到柯媽媽，她真的是很傷心，而且哭了好幾次。晚輩能做的當然就是安慰她，也祈求老天爺保佑，希望司法告一段落之後，讓柯文哲有機會早一點回來盡孝道。

「柯媽真的是很難過」，鍾東錦不捨表示，難過會感染人，很多苗栗一起來的柯文哲的好朋友，大家也都很傷心。

民眾黨前立委賴香伶、台北市前副市長鄧家基今天下午也先後來到柯爸靈堂致意。賴香伶也向柯弟表示「我們一直都在」。

外傳民眾黨前立委蔡壁如和聯電榮譽副董事長宣明智今天下午3點也會到場，不過還未見身影，民眾黨部則表示，沒有接獲兩人會來的消息。

苗栗縣長鍾東錦表示，現在柯文哲也不是很方便，站在朋友的立場，當然來關心一下柯媽媽。記者黃羿馨／攝影
苗栗縣長鍾東錦表示，現在柯文哲也不是很方便，站在朋友的立場，當然來關心一下柯媽媽。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委賴香伶也向柯弟表示「我們一直都在」。記者黃羿馨／攝影
民眾黨前立委賴香伶也向柯弟表示「我們一直都在」。記者黃羿馨／攝影
台北市前副市長鄧家基今天下午也先後來到柯爸靈堂致意。記者黃羿馨／攝影
台北市前副市長鄧家基今天下午也先後來到柯爸靈堂致意。記者黃羿馨／攝影

柯文哲 民眾黨 鍾東錦

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