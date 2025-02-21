平地賞櫻好去處 桃園這處公園八重櫻綻放至3月初

桃園市中壢區莒光公園約200棵八重櫻花樹遠近馳名，今雖飄著細雨，仍有許多遊客駐足，種植櫻花樹的中壢區普強里長江長榮表示，今年2月初陸續綻放，目前花盛開9成，預計綻放到到3月初，去年受颱風及樹木病死少了10棵，不過立刻重新種植，今年花況良好，歡迎民眾賞花。而中央大學中大湖周邊的50棵櫻花樹也綻放中。

位在莒光街及幸福街的莒光公園，由江長榮自2001年開始利用里長的小型工程款陸續栽種的200多棵櫻花樹，並與志工們一同學習如何種植及維護櫻花，包括施肥、病蟲害防治、修剪等工作都是他和志工一手包辦。

江長榮表示，去年受颱風及樹木病死少了10棵，他再種植補上，去年4月葉子長滿先施成長肥料、去年11月葉子枯萎再施開花肥料，並利用落葉堆肥，今年2月初花開約4成，現在花開9成相當美，預計綻放至3月初。

江長榮說，平時靠10多位志工在維護公園，而施肥時期有約50志工一同完成，施肥經費不到萬元，就可以長出美麗櫻花，今年花況良好。上周末也舉辦市集及音樂會，連續3天都有上千人到訪，元宵節當天下雨提燈籠賞燈活動取消，改採里辦公室猜燈謎也相當熱鬧。

有到訪民眾表示，自己住附近，經過看到花覺得很美，忍不住來拍照，年年來報到至今地5年。也有遊客說，今天辦事偶然經過，發現真的好美，不用上山就能賞櫻，以後年年都要來合影。