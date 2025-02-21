苗縣長下鄉座談會 三鄉鎮聚焦大矽谷計畫周邊土地開發

苗栗縣長鍾東錦下鄉座談會，今天上午邀集造橋、竹南、後龍三鄉鎮各界人士在竹南新南里活動中心舉辦，針對50項地方建設提案，鍾與列席的縣府團隊逐一做說明，除了涉及中央主管業務及重大經費提案，皆獲允諾與善意回應。

由於苗縣府推動辦理「桃竹苗大矽谷推動方案」在造橋、竹南、後龍地區共規畫約960公頃產業園區，三鄉鎮公所提案也主要聚焦在大矽谷計畫的周邊土地利用與開發，建議擴大範圍納入都市計畫特定區。

對此，縣府工商發展處表示，為提升土地使用效益，落實集約發展，未來將以都市更新地區、整體開發地區、都市計畫農業區或工業區檢討轉型地區為優先發展地區；但仍應考量都計區域發展情形，並於國土計畫中指定為新訂或擴大都市計畫區位後，才能開始辦理。

另外，針對敬老愛心卡每月700點，民眾利用率低，後龍鎮新民里長劉金龍建議縣府能朝多方向開放使用。