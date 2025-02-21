桃園天際線加速器基地開放申請 最高可領50萬獎勵金

桃園市青年局於今正式啟動「桃園天際線加速器基地」第3期招募6組團隊，進駐將享有四大專業資源與支持，即日起至3月17日開放申請。

邀請對AI、數位經濟、智慧物聯、金融科技、生技醫療、綠色科技及ESG解決方案等關鍵產業的新創團隊進駐，基地將協助新創團隊快速成長，鏈結國內外市場資源，創造更多商機。

桃園天際線加速器基地於去年成立，至今已協助新創公司取得5000萬元海外訂單。為提供新創企業更廣闊的發展空間，青年事務局帶領新創團隊參與多項國際活動，更與印度、新加坡、韓國等國際加速器建立合作夥伴關係。

本次進駐桃園天際線加速器基地的團隊，將享有四大專業資源與支持，第一邀請產業專家與國際顧問，提供一對一輔導，為團隊量身打造成長計畫。

第二協助團隊參與國內外展會及Demo Pitch，直接對接投資人與國際企業；第三資源媒合與資金支持：透過基地的國際網絡，為團隊尋找合作夥伴，並提供市場落地支援；第四通過本期計畫招募審查進駐團隊，只要符合規定要件，並於進駐日次日起1年內將公司登記遷至桃園，經青年事務局審查後，即可領取高達50萬元獎勵金，以支持新創公司開發國際市場。