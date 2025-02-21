上周擠爆！台灣燈會迎第2個周末 機捷策進疏運備戰

2025台灣燈會明後2天迎來第二個周末，殷鑑上周末人潮眾多造成交通打結，桃園大眾捷運公司陸續多項策進辦法，主燈區所在的機捷A18站將分流，往燈會、高鐵方向的出口1只出不進，進站得由靠近華泰名品城的出口2，華泰往高鐵的聯通道也將暫停開放。

台灣燈會上周六（15日）人潮為機捷帶來大量旅客，單日疏運破27萬人次，創歷史新高，但由於人潮集中在特定時段，也一度造成現場壅塞情形；桃捷公司表示，疏運計畫經過檢討與優化，旅客進出站時間已大幅縮減，未見壅塞情形。

桃捷公司指出，因應周末賞燈人潮，機捷A16、A18及A19站將增加人工售票服務，發售前往機場或燈區的單程票。A18與A19站的進出閘門也將維持常開狀態，加速旅客通關。A18站因為靠近主燈區，進出站也將做人潮分流，華泰往高鐵的聯通道將於假日下午2時封閉，旅客須改由平面通行。