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上周擠爆！台灣燈會迎第2個周末 機捷策進疏運備戰
2025台灣燈會明後2天迎來第二個周末，殷鑑上周末人潮眾多造成交通打結，桃園大眾捷運公司陸續多項策進辦法，主燈區所在的機捷A18站將分流，往燈會、高鐵方向的出口1只出不進，進站得由靠近華泰名品城的出口2，華泰往高鐵的聯通道也將暫停開放。
台灣燈會上周六（15日）人潮為機捷帶來大量旅客，單日疏運破27萬人次，創歷史新高，但由於人潮集中在特定時段，也一度造成現場壅塞情形；桃捷公司表示，疏運計畫經過檢討與優化，旅客進出站時間已大幅縮減，未見壅塞情形。
桃捷公司指出，因應周末賞燈人潮，機捷A16、A18及A19站將增加人工售票服務，發售前往機場或燈區的單程票。A18與A19站的進出閘門也將維持常開狀態，加速旅客通關。A18站因為靠近主燈區，進出站也將做人潮分流，華泰往高鐵的聯通道將於假日下午2時封閉，旅客須改由平面通行。
另外，桃捷將視情況提早派發加班車，增設A12機場第一航廈站至A21環北站的區間車，讓列車班距縮短為5分鐘一班。現場有可能因月台人潮擁擠加開空車輸運，但也有可能已過站不停方式舒緩排隊人潮，呼籲民眾遵循現場人員指引。
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