桃青埔公4公園不像公園 市府要重塑賦予生態、共融亮點

桃園市大園區臨近中壢的青埔公4公園雖有2700多坪面積寬敞，但是遊戲設施少甚至沒廁所，小朋友到公園遊樂的興趣不高，在這裡運動也很不方便。議員徐其萬、游吾和指出，養工處日前在地方開說明會，除了表示會改善，也具體描述要打造許厝港國家濕地鰻魚苗，與公園老街溪之間的生態故事，創早新的主題元素。

游吾和表示，青埔公四公園連養工處在說明會上介紹整體改造工程內容，包括將融入許厝港濕地的鰻苗元素，打造創新的遊樂設施，讓孩子們能在公園裡探索、冒險、學習，玩得開心，未來這座公園將變得更有趣、更具特色，讓人期待成為孩子們最愛的新樂園。

徐其萬說，青埔公四公園是早年政府開發高鐵規畫的公園，當時周邊都還沒有聚落社區人口稀少，雖然名為公園但實際上是綠地，高鐵等軌道建設路線移植的樹木，很多都放在這個公園，所以才會有沒廁所，沒有兒童遊具的情形，隨著時空環境改變，現在周邊是熱門的住宅區商業活動頻繁，公園不能只是大草坪無法滿足民眾的需求。

徐其萬表示，青埔公四公園雖鄰近中壢區，不過2700多坪全部在大園區，公園旁邊的老街溪出海口也在大園許厝港國家濕地，出海口這邊過去捕鰻魚苗主要水域，公園在這個區域的上方，與出海口形成一個完整的生態，確實值得保護和建構能教育下一代的共融式公園。

養工處計畫在青埔公四公園興建分齡及混齡的遊具，5月完成設計上網招標，希望8月能動工明年3月完工，經費約需2000萬元。青埔公四公園位處老街溪畔，主要樹種為台灣欒樹，當初因為移植過來的樹種多，所以還可以看見小葉南洋杉、落羽松、白雞油、櫻花、烏臼、苦楝與風鈴木等。