車把抖動！新竹市自由車場試騎影片曝 民代質疑沒做水保

新竹市自由車場場地問題頻傳，昨裁判長試騎時疑因場地顛簸摔飛骨折。新竹市議會民進黨團和時代力量黨團今召開記者會，要求市府立即改善，並比照新竹棒球場成立「自由車場改善工程監督小組」。市府強調，自由車場工程仍在施工中，將會持續改善。

民進黨籍新竹市議員劉彥伶指出，有退役國手表示，自由車場整修後遠比尚未整修時還糟糕，騎乘過程中跳動情形頻繁，市府很清楚水土保持是本工程的重要項目，但卻把水土保持中最重要的地錨工程項目拿掉？

劉彥伶表示，現今自由車場改善後，為何仍有場地不平整、地面龜裂以及大雨後積水等問題，且進車場樓梯下方目前還未完工就出現一大條裂縫，上周有幾天下雨之後，司令台前水溝疑似下陷，造成水溝與賽道開裂，這麼大的問題存在，不就驗證了「不做水保、場地不保」的民間警告。

時代力量新竹市議員廖子齊也質疑，市府投入1億1500萬元整修自由車場，目的就是要讓這座場地符合國際比賽標準。然而，試騎影片清楚顯示，場地仍然顛簸不平，伸縮縫處理不當，選手試騎時車把劇烈抖動，甚至在伸縮縫處出現明顯下沉的情況。

廖子齊也痛批，市府未吸取過去失敗經驗，2014年新竹市前市長許明財曾投入4000萬元修繕自由車場，但僅改善鋪面，未進行水土保持，導致場地僅維持四個月就開始出現裂縫。今年的整修工程原本編列大筆水土保持經費，但市府卻在施工過程中刪除此項目，如今賽道再度出現龜裂與地面不平，顯示問題仍未根本解決。

市府回應，此案2023年12月工程評審會議中，專業委員針對水土保持項目中的地錨工程項目提出可能有超量設計疑慮。市府謹慎考量安全性並秉持節省公帑不浮濫浪費原則，再於去年2月邀集專業委員辦理現場會勘，確認地錨工程無施作必要性，但仍保留相關監測及其他水土保持設施經費，完善水土保持工程，並確保場地及周邊環境整體安全無虞。