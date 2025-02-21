舒緩早療聯評塞車 桃園婦幼衛生所預計4月婦幼節前揭牌
全國各地早療資源稀缺，桃園目前有181名個案等待聯合評估，等待時間1到4個月不等，市府計畫成立婦幼衛生所舒緩塞車情況，預計婦幼節前夕揭牌；衛生局長賈蔚表示，目前聯評醫師招募不易，初期會請其他醫院支援，機構編制也有法規待突破，將努力跟中央爭取。
桃園市長張善政2022競選市長時，強調照顧婦幼族群，相繼成立婦幼局與推出孕產婦心理諮商、好孕專車等政策，近期也在籌畫婦幼衛生所，地點選定八德區北區青年活動中心桃寶館3樓，該空間原為照顧嬰幼兒發展遲緩的早療中心，市府強調未來早療服務不減，是多了聯合評估功能，且功能會陸續擴充。
「早療中心主要是評估後的治療服務，婦幼衛生所是要把聯合評估也做起來，紓解聯評塞車情況。」賈蔚表示，桃園雖然有9家醫院具備聯評資格，但個案狀況不一，有的單純只需語言發展遲緩評估，也有複雜個案須做物理、職能、甚至心理等各方評估，由於醫療人力有限，聯評排隊塞車情況已久，等候時間從1個月到4個月不等，多少未影響治療的黃金期。
婦幼衛生所初期規畫是強化早療聯評功能，未來陸續擴充婦女預防醫療（如：子宮頸抹片等）及婦女HIV疫苗、嬰幼兒常規疫苗施打等服務，但施打疫苗可能跟一般衛生所服務性質重疊，還要評估，而聽力測試等相關精密儀器，未來也將視需求評估採購與否。
賈蔚坦言婦幼衛生所早在半年前就規畫，也有上網招聘人力，但從事早療的專業醫師稀缺，至今沒有著落，初期可能請桃園9家聯評機構醫師在不影響原機構服務量能的情況下輪流支援。
另外，相關醫事規定醫院等級以上機構才具聯評資格，衛生所只是基層醫療機構，有法規問題待突破。賈蔚表示，衛生所初期因為是各聯評機構醫師支援，等於是機構延伸據點，應該沒有問題，但長遠目標還是希望有自己的專業人力，為此也積極與國健署溝通，希望能在不破壞現行醫療體制的情況下，突破法規限制。
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