鑑定未達安全程度 新竹棒球場移除覆土

新竹市立棒球場因「保全證據」，改善工程停滯不前，重啟之路更遙遙無期。昨有民眾發現工程車進入棒球場，新竹市府也證實，結構鑑定報告出爐，指未達「安全程度」，廠商已開始移除覆土，就安全性問題先行降載。

新竹棒球場自2022年7月封場至今已2年多，市府原擬自行移除棒球場覆土，但去年3月，棒球場承包廠商巨佳營造向新竹地方法院聲請保全證據，要求暫停移除覆土並先進行鑑定。新竹地院裁定，准許由台灣省結構工程技師公會勘驗，並鑑定覆土是否符合結構安全等。

昨有民眾發現，工程車進入棒球場內開挖，市府證實，先開始進場移除覆土。市府表示，統包商巨佳遲遲到去年7月才向委託鑑定單位繳費，去年8月由鑑定單位現場初勘至今，時隔7個月終於完成鑑定報告。

工務處表示，鑑定報告結論指出，棒球場地下室頂板在目前實際覆土情況下（即以目前覆土深度、一般濕土單位重及平均混凝土情況下），計算其斷面強度，未達混凝土結構設計規範所可確保之「安全程度」。

鑑定報告完成，球場範圍保全證據因素已消失，市府市法務顧問通知地院，已收到公會鑑定報告及要進場信息，同步啟動球場覆土移除工程，將用最快速度將球場上方有結構安全疑慮的覆土全數移除。