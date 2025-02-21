桃捷綠線明年通車到G11站 張善政：樂觀

桃園捷運綠線北段7站拚明年底通車，其中G11藝文園區站到G12盧興埤站採地下化設計，工程難度較其他5站高架路線難，原本不在通車範圍內，但市長張善政昨視察結構、機電和軌道建設情況，樂觀評估第一階段通車能開進藝文園區，民代均樂見其成。

捷運綠線是桃園市政府第一條自辦捷運，2019年動工，地下工程在地下20公尺環境鑽探挖掘直徑6.3公尺隧道，面臨地下水層、土石結構變化等課題，為維持結構穩定，潛盾機每前進一段距離，隧道就得鎖上用水泥預鑄、大小不一的隧道環片防坍塌，而全長1.2公里的路程依規定須設3個聯通道供緊急逃生，工程可能造成隧道變形，對工程人員也是挑戰。

捷工局與施工廠商花費6年時間，完成G11藝文園區站與G12蘆興埤站的站體結構，隧道結構也大致完成，目前日以繼夜趕工，結構工程部分縮短99天工期，而水電、軌道、機電與環控也陸續進場。

張善政透露，原本明年綠線通車期程只有北段6站，不包括G11藝文園區站，但如果能通到人潮聚集的G11站，對地方交通分流疏導大有幫助，捷工局也領下軍令狀，依目前工程進度來看，明年底通車應該很樂觀。

民進黨議員黃瓊慧指藝文園區常有活動，但地方停車腹地有限，捷運通車後，蘆竹南崁地區居民可搭捷運往返，不僅解決交通問題，也會帶動發展；國民黨議員陳美梅則說捷運綠線可轉乘機捷，對缺乏交通工具的民眾而言，外出走訪的範圍會變大，大家都很期待早日完工。