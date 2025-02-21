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試騎新竹市自由車場 世壯運裁判摔飛骨折

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，台北市世壯運自由車裁判長昨天上場試騎，結果當場摔出去，右手變形骨折送醫。圖／市議員劉彥伶提供
2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，台北市世壯運自由車裁判長昨天上場試騎，結果當場摔出去，右手變形骨折送醫。圖／市議員劉彥伶提供

新竹市立自由車場去年投入1.18億元改善周邊環境，作為今年雙北世界壯年運動會賽場，昨天雙北世壯運大會張姓裁判長試騎，傳出路面顛簸摔傷，右手變形骨折，引發民代質疑整修品質；新竹市府對此深表遺憾，也承諾改善。

新竹市自由車場位於十八尖山，是台灣北部唯一的自由車競賽場地，興建至今50年罕有大型修整，也因年代久遠，有賽道鋪面龜裂、選手休息室壁癌掉漆等情；竹市府爭取體育署補助，加上自籌款，共花費1.18億餘元改善，但傳整修狀態不佳，恐影響世狀運比賽。

議員蔡惠婷指出，雙北世壯運大會張姓裁判長因自由車場地顛簸，車把嚴重震動，沒有辦法壓車，所以撞上欄杆，摔飛骨折，論責任，市府難辭其咎；議員劉彥伶則說，早就提醒市府注意施工品質，沒想到還是發生狀況，市府根本把選手當場地實驗品。

新竹市自由車委員會主委吳興華指出，目前賽道騎到斜坡處，即使低速試騎，手把也能感受明顯跳動，遑論高速訓練，改善恐要把柏油基底打掉重練，車場現況彷彿「新竹棒球場2.0」。

新竹市政府表示，關於裁判長在試騎過程中受傷，市府深表遺憾，除了相關局處首長陪同就醫外，代理市長邱臣遠也有致電慰問。目前自由車場工程仍在施工，市府針對歷次試騎過程發現的缺失，已要求廠商以符合「2025雙北世壯運」自由車競賽場地標準確實改善。

新竹 自由車 裁判 骨折

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