試騎新竹市自由車場 世壯運裁判摔飛骨折

新竹市立自由車場去年投入1.18億元改善周邊環境，作為今年雙北世界壯年運動會賽場，昨天雙北世壯運大會張姓裁判長試騎，傳出路面顛簸摔傷，右手變形骨折，引發民代質疑整修品質；新竹市府對此深表遺憾，也承諾改善。

新竹市自由車場位於十八尖山，是台灣北部唯一的自由車競賽場地，興建至今50年罕有大型修整，也因年代久遠，有賽道鋪面龜裂、選手休息室壁癌掉漆等情；竹市府爭取體育署補助，加上自籌款，共花費1.18億餘元改善，但傳整修狀態不佳，恐影響世狀運比賽。

議員蔡惠婷指出，雙北世壯運大會張姓裁判長因自由車場地顛簸，車把嚴重震動，沒有辦法壓車，所以撞上欄杆，摔飛骨折，論責任，市府難辭其咎；議員劉彥伶則說，早就提醒市府注意施工品質，沒想到還是發生狀況，市府根本把選手當場地實驗品。

新竹市自由車委員會主委吳興華指出，目前賽道騎到斜坡處，即使低速試騎，手把也能感受明顯跳動，遑論高速訓練，改善恐要把柏油基底打掉重練，車場現況彷彿「新竹棒球場2.0」。

新竹市政府表示，關於裁判長在試騎過程中受傷，市府深表遺憾，除了相關局處首長陪同就醫外，代理市長邱臣遠也有致電慰問。目前自由車場工程仍在施工，市府針對歷次試騎過程發現的缺失，已要求廠商以符合「2025雙北世壯運」自由車競賽場地標準確實改善。