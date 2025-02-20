新竹棒球場鑑定未達「安全程度」 市府進場移除覆土

新竹市立棒球場結構鑑定告出爐，今天上午台灣省結構工程技師公會發出棒球場鑑定完成之公文，鑑定報告指出未達「安全程度」，市府取得公文與鑑定報告後已立即通知廠商及相關人員，以最快速度前往棒球場移除覆土。

新竹市政府指出，新竹市立棒球場自去年3月份由承包廠商巨佳營造股份有限公司向新竹地方法院聲請保全證據起，因新竹地院裁定由台灣省結構工程技師公會執行的鑑定報告尚未完成，市府已逾11月均無法進行球場覆土移除或相關改善作業。

市府表示，該鑑定案於去年3月份裁定保全證據成立起，統包商遲遲於同年7月份才正式向委託鑑定單位繳交費用，並且在去年8月由鑑定單位完成現場初勘至今，時隔7個月終於完成鑑定報告。

工務處表示，根據台灣省結構技師公會於鑑定報告結論中指出，棒球場的地下室頂板在球場目前實際覆土情況下（即以目前覆土深度、一般濕土單位重及平均混凝土情況下），經計算其斷面強度未達混凝土結構設計規範所可確保之「安全程度」。

因今天鑑定報告完成，球場範圍保全證據的因素已消失，市府基於能早日改善完棒球場，立即由市府法顧通知地院已收到公會之鑑定報告及要進場信息，同步啟動球場覆土移除工程，將用最快速度將球場上方有結構安全疑慮之覆土全數移除。