桃園虎頭山商業聯合會淨山 「三不管地帶」清出3噸垃圾

桃園市虎頭山商業聯合會今天舉辦淨山活動，特別清理過往駕駛人、有心人往路邊山坡丟的垃圾，一個上午清出3噸垃圾，理事長廖輝星研判多半利用深夜偷倒，尤其虎頭山地處龜山、桃園三不管地帶這樣的垃圾最多；會員平時都在虎頭山擺攤，知道哪裡有死角垃圾多，淨山清得格外乾淨。

廖輝星表示，虎頭山商業聯合會是虎頭山攤販成立自發性組織，每年都會舉辦淨山活動，今天有100多人參與，清除重點放在山坡，大家都很小心到下坡撿拾垃圾，再慢慢爬上來，還發現一些家具、玻璃瓶等資源回收物，大件的就用繩子綁住由上面的會員拉上去，清潔隊也派車支援，垃圾集中後全部上車，環境徹底恢復乾淨。

會員們指出，虎頭山是特定風景區，位在龜山、桃園、蘆竹3個行政區交界，是市區難得的大面積山林綠地，每天登山、健走的人潮多，因為也是林口台地、桃園區來往的捷徑山路車多，使得這個桃園人的後花園路邊山坡常被偷倒垃圾，丟到山坡下雖然看不到，但是造成髒亂是事實，長時間累積了可觀的垃圾和廢棄物，淨山活動也等於是守護這片山林。