苗栗獅潭仙山靈洞宮造福鄉里 捐贈復康巴士及眼科儀器

苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮今天上午捐贈縣府1輛復康巴士、衛生所3台眼部檢查儀器，縣長鍾東錦頒贈琉璃獎座，感謝靈洞宮的善舉，縣府一定善加運用充滿愛心的社會資源，發揮最大的功效。

仙山靈洞宮捐贈縣府的復康巴士價值約200萬元，車體為高頂寬敞設計，設有輪椅升降機，方便乘坐輪椅者上下車；另外捐贈獅潭衛生所的全自動電腦驗光機、眼底照相機、氣動式眼壓機等3台眼部檢查儀器，價值約124萬元，總捐贈金額約324萬元。

縣府表示，全縣目前有44輛復康巴士，這次捐贈的1輛加入服務車隊後，全縣共有45輛復康巴士可提供輪椅族、長者、視障重度及極重度者就醫或外出時的交通接送服務；捐贈獅潭衛生所的3台眼部檢查儀器，提供糖尿病、高血壓等慢性病患者定期視力與眼底健康追蹤，衛生所將在周一至周五，上午9點至下午4點提供眼部檢查服務，鼓勵鄉親定期進行眼科健康檢查，預防眼疾，守護視力健康

靈洞宮主委、鄉民代表會主席林昌元上午代表靈洞宮捐贈復康巴士及眼部檢查儀器，縣長鍾東錦也頒贈琉璃獎座感謝廟方的善舉，縣議員楊恭林、獅潭鄉長劉淑能、鄉代會副主席謝發汶、鄉農會理事長古明育、苗栗縣醫師公會理事長陳晟康、社會處長張國棟、身障服務科長王威廸、衛生局長楊文志、企劃科長古智誠、獅潭衛生所主任胡慧君等人共同在場見證。

縣府社會處指出，復康巴士交通接送服務委由丸久租車公司負責調度，以專業的車輛調度及服務經驗，能充分運用資源增加服務效益。鄉親如有需要復康巴士提供接送服務，請撥打預約專線：037-374785、374885，將有專人服務。