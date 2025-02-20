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獨／新竹棒球場重啟露曙光 民眾目擊工程車已進場開挖
世界棒球經典賽資格賽明天將於台北大巨蛋開打，國內再度掀起棒球熱潮，新竹市立棒球場改善工程因承包商聲請保全證據停滯不前，今天有民眾發現工程車進入棒球場內，疑惑難道棒球場已開始開挖改善？市府低調證實已收到法院公文，目前先開始移除覆土，就安全性問題先行降載。
新竹棒球場覆土過載，影響結構安全，竹市府與統包商巨佳營造興訟，承包商聲請保全證據，讓棒球場覆土無法移除，法院裁定需等待鑑定報告完成，符合保全證據解除要件後才能進行後續工程。
今天有民眾發現工程車進入棒球場內開挖，市府低調證實已收到法院公文，目前先開始進場移除覆土，符合法規、結構安全、盡速重啟，是市府對新竹棒球場改善重啟的一貫原則。
另外，市府已經同步進行球場改善工程細設審查及後續發包作業，讓新竹棒球場重啟進度能向前邁進，市府相當重視球迷的心聲，一起攜手改善新竹棒球場，市府亦將持續積極推進新竹棒球場改善重啟進度，還給新竹市民一個安全、舒適的棒球場。
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