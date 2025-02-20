場地跳動害摔車骨折？新竹自由車場測試意外 3月10日前改善

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聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，台北市世壯運自由車裁判長今天上場試騎，結果當場摔出去，右手變形骨折送醫。圖／市議員劉彥伶提供
2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市政府爭取中央經費加上自籌款共投入1億1878萬元整修新竹市自由車場，未料賽事在即，台北市世壯運自由車裁判長今天上場試騎，結果當場摔出去，右手變形骨折送醫。圖／市議員劉彥伶提供

2025雙北世界壯年運動會將於5月登場，新竹市自由車場共耗資1億1878萬元整修成為比賽場地，由於賽事在即，需測試場地是否符合標準，未料雙北世壯運大會張姓裁判長，今天試騎時竟摔飛骨折送醫，市府表示，已要求廠商確實改善。

新竹市政府今天上午10時許與相關單位在自由車場測試場地，在場人士還原情況指出，相關單位試騎時，速度拉到時速70公里左右都還好，但就是會跳動，受傷的張姓裁判長是大會裁判長，他在11時許下場試騎，時速約在50、60公里左右。

在場人士指出，張姓裁判長在試騎到第3圈要進彎的時候，不曉得是否因為跳動，疑似角度沒抓好，又加上離心力，連人帶車就往跑道外側衝，撞到欄杆後摔下來。當下所有人馬上過去看，市府人員也馬上叫救護車，就醫後張姓裁判長右手手臂骨折，目前緊急處理後先固定骨折部位，接下來將由市府派車送他回屏東。

在場人士表示，新竹市自由車場雖努力改善，但試騎時仍會有跳動，無法達到可以練習或比賽的標準，原本今天要決定是否能作為世壯運場地，但因為發生摔傷意外，體育署也通融在3月10日做最後一次測試，再不弄好恐怕就無法作為比賽場地。

這次共有286人報名自由車場地項目，其中有28名國外選手，因為要辦比賽包含住宿、交通都要預先安排，因此在3月10日是最後期限，再不決定會趕不上比賽排程。此外，包含後續也有許多單位詢問是否能來新竹市立自由車場辦比賽，也盼市府能盡快將場地整平。

新竹市政府表示，關於裁判長在試騎過程中受傷，市府深表遺憾，除了相關局處首長陪同就醫外，代理市長邱臣遠也有致電慰問。目前自由車場工程仍在施工，市府針對歷次試騎過程發現的缺失，已要求廠商以符合「2025雙北世壯運」自由車競賽場地標準確實改善。

新竹 裁判 骨折

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