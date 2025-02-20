桃園大圳路路幅小常車禍 網批「每年固定要走幾個」

桃園市中壢區大圳路為農田水利署管理，該道路早年僅用於防汛通道使用，不過為方便民眾往來青埔及中壢市區開放，不過該路路寬最寬處僅約4公尺，雙向汽車會車困難，汽機車車速快，常發生車禍，因此地方一直都希望拓寬道路。中壢區公所表示，該路因要防汛，農水署有需求，因此無拓寬計畫。

大圳路旁邊就是桃園大圳，該道路路幅狹小主要用於防汛，但因為周邊有住戶，加上民眾可以利用往來工業區及青埔地區，因此開放。不過路幅狹小，導致汽車雙向會車相當困難，需要於較寬的路段會車，加上機車車速過快，導致車禍頻傳，加上旁邊護欄也是刮痕累累。

有目睹車禍的民眾表示，該路真的相當狹小，上次直接看到汽車被後面未煞車的機車撞上，導致交通大打結，自己騎車經過時，也覺得很恐怖，因為大部分車速都很快，真的相當危險。

有民眾於網路上留言說，「我自己也愛走這條，但這條騎士特別多，喜歡車多的時候往另一邊往前鑽，遇到大車再擠回來插你安全距離」、「我住永清街。希望能改為單行道。不然每年固定要走幾個」、「坦白說每次我走這條路的時候都是導航帶我的」、「禁行汽車完結」、「這路就是能會車的路段有限，要提早讓，遇到都不讓的就堵住了」、「這條真的要考慮拓寬…」。

中壢區公所回應，該路旁邊是農水署管理的桃園大圳，該路主要是農水署防汛用，過去也討論過要拓寬或改單行道，但有各方意見需要考量，因此目前暫無拓寬計畫。