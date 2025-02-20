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配合廣一停車場動工 台鐵桃園後站YouBike下周一搬家

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
配合廣一停車場工程進行，台鐵桃園火車站後站的YouBike將暫停營運，桃園市交通局另在周邊百公尺內範圍闢建2場站替代。圖／桃園市交通局提供
配合廣一停車場工程進行，台鐵桃園火車站後站的YouBike將暫停營運，桃園市交通局另在周邊百公尺內範圍闢建2場站替代。圖／桃園市交通局提供

台鐵桃園站後站的廣一停車場預計近期圍場動工，市府近日陸續移除地上物，位於基地內的YouBike場站下周一（24日）起也暫停營運。由於事關民眾通勤轉乘權益，桃園市交通局也新設2處替代場站，總共提供88席停車柱，方便民眾使用。

交通局指出，新設廠站分別位於大林路、延平路口與大林路、吉林路口，2站分別有58支和30支停車柱，距離原站約莫百公尺以內。另外，依照新制規定，租借民眾必須完成投保才能租借YouBike 2.0E電輔車，使用2.0一班車也得完成投保意願書，否則無法使用。

配合廣一停車場工程進行，台鐵桃園火車站後站的YouBike將暫停營運，桃園市交通局另在周邊百公尺內範圍闢建2場站替代。圖／桃園市交通局提供
配合廣一停車場工程進行，台鐵桃園火車站後站的YouBike將暫停營運，桃園市交通局另在周邊百公尺內範圍闢建2場站替代。圖／桃園市交通局提供

YouBike YouBike 2.0 桃園

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