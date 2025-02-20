「婦唱夫隨」成佳話 痕跡鑑識專家接桃警鑑識中心主任

桃園市警察局刑事鑑識中心主任由警政署刑事警察局鑑識中心技正何俊哲接任，而他也是前任主任高麗姬的丈夫，倆人同樣是鑑識老靈魂的底子，「婦唱夫隨」成為警界佳話。

內政部警政署今年1月16日發布高階警官調動，前桃警鑑識中心主任高麗姬獲警察局局長吳坤旭推薦，經警政署審核派花蓮縣警察局副局長。高麗姬曾當選2021年桃園市政府模範公務人員，更於去年獲桃園市政府推薦參選全國模範公務人員，擔任桃警鑑識中心主任時完成建置全方位刑事鑑識實驗室等工作。

高麗姬升任為花蓮縣警局副局長後，新任桃警鑑識中心主任何俊哲14日接任，何俊哲是國內首屈一指的痕跡鑑識專家，除當選過1994年台灣省政府模範公務人員外，2006年擔當桃園縣政府警察局首任鑑識課課長及桃園市升格後的鑑識中心技正，歷任刑事警察局組長、研究員、技正，嘉義縣政府、新竹市政府警察局鑑識科科長。

何俊哲表示，感謝市長張善政、警察局局長吳坤旭支持，將繼續推展、精進各項鑑識工作，技術要升級、人才需培育，共同為淨化社會治安貢獻心力。